SEASON: A letter to the future, il provato della demo Steam di un'avventura storiografica

Ecco il nostro provato di SEASON: A letter to the future: un'avventura storiografica nella quale interpretiamo una giovane donna in un mondo morente.

In occasione dello Steam Next Fest di ottobre 2022 abbiamo avuto la possibilità di provare in anticipo la demo di SEASON: A letter to the future, uno dei giochi indie presentati durante i The Game Awards 2020 e ritornato sotto i riflettori durante lo State of Play di giugno 2022. Previsto per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, questo nuovo gioco d'esplorazione sarà pubblicato durante il primo trimestre 2023 e, grazie alla versione di prova, abbiamo giocato a un breve frammento dell'avventura che ci ha permesso di farci una prima idea di cosa possiamo aspettarci con il pacchetto completo. Per scoprire i dettagli non dovete far altro se non continuare a leggere il nostro provato di SEASON: A letter to the future.

La fine Il villaggio della protagonista di SEASON: A letter to the future SEASON: A letter to the future è un'avventura esplorativa in terza persona, nella quale interpretiamo una giovane donna che lascia il proprio isolato villaggio per partire alla scoperta del mondo. Non si tratta di un viaggio di puro piacere, però, perché il nostro obiettivo è di catalogare le memorie del mondo prima che un misterioso cataclisma distrugga tutto. L'idea alla base del gioco è quindi di esplorare, incontrare persone e sentire le loro storie, registrare suoni particolari, scattare fotografie e appuntarsi dettagli interessanti. Alla fine, però, dovremo anche domandarci che cosa sia questa "stagione" (la 'season' del titolo) e perché stia finendo? Cosa ci sarà nella prossima? La premessa è alquanto intrigante, ma tutto è ancora avvolto nel mistero. La demo da noi provata, infatti, è solo un brevissimo frammento, da circa trenta minuti, posizionato nel terzo capitolo che, per quanto abbiamo capito, fa parte della fase iniziale di SEASON: A letter to the future. In questo caso, abbiamo avuto modo di scoprire qualche dettaglio sul villaggio della protagonista, che è stato in qualche modo guidato da una sorta di santone guaritore in passato. Scopriamo anche dettagli sulla famiglia della protagonista, così come sul suo migliore amico e sulle loro piccole abitudini. La protagonista viaggierà in bicicletta in SEASON: A letter to the future In questa fase eravamo costretti in uno spazio molto piccolo, ma c'erano vari elementi con i quali interagire per ottenere qualche commento e dettaglio su ciò che ci ricordava e sul passato di tale luogo. SEASON: A letter to the future è questo, prima di tutto, un mondo pieno di dettagli da scoprire: il come, che vedremo a breve, potrebbe quasi essere secondario o, per meglio dire, avrebbe potuto assumere anche forme diverse da quelle scelte dagli autori, ma i nucleo dell'avventura non sarebbe particolarmente cambiato. Nel gioco completo dovremo capire se la qualità della scrittura, la varietà dei luoghi e delle storie in essere racchiuse sarà sufficiente a mantenere l'interesse del giocatore per tutto il tempo.

Gli strumenti del mestiere Incontreremo anche persone in SEASON: A letter to the future, ma nella demo non c'era nessuno Scoprire storie non significa unicamente camminare in giro e premere dove le icone di interazione dicono di farlo: SEASON: A letter to the future propone una manciata di meccaniche molto semplici nella struttura e nell'esecuzione, ma che aiutano a entrare nella giusta atmosfera. Di base, l'obiettivo in ogni area è quello di riempire le pagine di un diario con sufficienti informazioni. Esplorando si possono scattare fotografie, trovare oggetti interessanti, registrare suoni con un microfono e scoprire dettagli che la protagonista vorrà scrivere sulle pagine bianche. Tutti questi elementi sono in pratica come degli adesivi che possiamo incollare sul diario: quando avremo abbastanza elementi, il gioco ci ricompenserà con altri adesivi per abbellire le pagine, nuovi pensieri della protagonista da scrivere e, soprattutto, considererà l'area come completata. In altri casi, però, ci sono sezioni dove è necessario trovare specifici elementi, suggeriti dal diario stesso che obbligherà a incollare certe fotografie o certe scritte in un preciso punto della pagina. L'impressione è che SEASON: A letter to the future si dividerà in aree dove avremo la libertà di interagire con gli elementi che preferiamo e altre nelle quali dovremo seguire le direttive dell'avventura: queste ultime saranno probabilmente le sezioni più importanti con più dettagli sul mondo di gioco. La protagonista con un bambino sconosciuto in SEASON: A letter to the future Sappiamo poi che l'avventura ci porterà a esplorare il mondo esterno in bicicletta, ma non è chiaro quanta libertà d'azione avremo in tal senso. Potremmo ritrovarci in ampie regioni dove spostarci a piacere oppure in una serie di aree chiuse in ordine predefinito. Il risultato finale dipenderà molto dal ritmo di gioco, che sarà comunque sempre molto basso. Siamo certi che questo gioco non farà cambiare idea a chi pensa che le avventure narrative non siano veri videogiochi. Non ci esprimiamo in modo definitivo per il momento sul lato grafico: stilisticamente il gioco è molto piacevole, anche se pure in questo caso dipenderà molto dalla varietà. A livello tecnico la demo ha qualche piccolo difetto, ma essendo una versione di prova siamo certi che ci sia tutto il tempo per rifinire i dettagli in tempo per l'uscita.

SEASON: A letter to the future è un'avventura narrativa basata sull'esplorazione di un mondo denso di cultura, storia, vita ma anche pronto a morire e lasciare spazio a quello che verrà dopo. L'idea di catalogare le storie dei vivi prima che tutto scompaia è intrigante, lo ammettiamo, ma la demo è troppo piccola per farsi un'idea definitiva. Il gameplay è volutamente molto semplice e questo potrebbe essere un limite se la componente narrativa non sarà in grado di trascinare il giocatore. Inutile fasciarsi la testa prima del tempo, però, l'appuntamento è fissato al primo trimestre 2023 su PC, PS4 e PS5: potremo dire di più in quel momento.