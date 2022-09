Atari 50: The Anniversary Celebration, la lista completa dei 103 giochi

Atari 50: The Anniversary Celebration è una nuova raccolta elaborata in occasione del 50° anniversario di Atari, che verrà pubblicata l'8 novembre 2022 per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, e sebbene non abbia ancora un elenco ufficiale, la lista completa dei giochi sembra essere trapelata presso alcuni rivenditori.

Si tratta di ben 103 titoli che spaziano per tutta la storia di Atari, andando dalle macchine arcade alle varie console: dall'Atari 800 fino al Jaguar. In attesa di comunicazioni ufficiali sui contenuti, vediamo dunque quanto è trapelato finora attraverso fonti retail, che sembrano aver indicato la lista completa della raccolta.

Arcade

Akka Arrh (1982, unreleased)

Asteroids (1979)

Asteroids Deluxe (1980)

Black Widow (1982)

Breakout (1976)

Centipede (1980)

Cloak & Dagger (1983)

Crystal Castles (1983)

Fire Truck (1978)

Food Fight (1983)

Gravitar (1982)

I, Robot (1983)

Liberator (1982)

Lunar Lander (1979)

Major Havoc (1983)

Maze Invaders (1981)

Millipede (1982)

Missile Command (1980)

Pong (1972)

Quantum (1982)

Space Duel (1982)

Sprint 8 (1977)

Super Breakout (1978)

Tempest (1980)

Warlords (1980)

Atari 800

Bounty Bob Strikes Back!

Caverns of Mars

Food Fight

Miner 2049er

Atari 2600

3-D Tic-Tac-Toe

Adventure

Air-Sea Battle

Asteroids

Basic Math

Breakout

Canyon Bomber

Centipede

Combat

Combat Two

Crystal Castles

Dark Chambers

Demons to Diamonds

Dodge 'Em

Fatal Run

Gravitar

Haunted House

Millipede

Miner 2049er

Missile Command

Outlaw

Quadrun

Race 500

RealSports series (separate releases for Baseball, Basketball, Boxing, Football, Soccer, Tennis, and Volleyball)

Saboteur

Secret Quest

Solaris

Super Breakout

Surround

Swordquest series (separate releases for EarthWorld, FireWorld, and WaterWorld)

Warlords

Yars' Revenge

Atari 5200

Bounty Bob Strikes Back!

Millipede

Missile Command

Star Raiders

Super Breakout

Atari 7800

Asteroids

Basketbrawl

Centipede

Dark Chambers

Fatal Run

Ninja Golf

Scrapyard Dog

Atari Lynx

Basketbrawl

Malibu Bikini Volleyball

Scrapyard Dog

Super Asteroids & Missile Command

Turbo Sub

Warbirds

Atari Jaguar