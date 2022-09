Dead Space Remake compare su Xbox Store, nuove immagini e sinossi

Il remake di Dead Space sviluppato da Motive è comparso su Xbox Store, con tre nuove immagini e una sinossi che fa luce sulla trama del gioco, chiaramente aderente a quella dell'originale del 2008.

Stando a un leak Dead Space Remake vedrà l'arrivo di nuovi dettagli a ottobre e si parla di sensazioni positive da parte della stampa internazionale, che ha potuto provarlo per alcune ore.

"Il classico survival horror sci-fi Dead Space ritorna, ridisegnato da zero per offrire un'esperienza ancora più profonda e coinvolgente", si legge nella sinossi. "Questo remake offre un grande impatto visivo, un sonoro di atmosfera e miglioramenti nel gameplay pur rimanendo fedele alla visione originale."

"Isaac Clarke è un ingegnere incaricato di riparare un'enorme nave spaziale, la USG Ishimura, ma scopre che qualcosa è andato terribilmente storto. L'equipaggio è stato massacrato e la ragazza di Isaac, Nicole, è sperduta da qualche parte a bordo."

"Rimasto da solo e armato solo con i suoi dispositivi e le sue abilità, Isaac si mette alla ricerca di Nicole mentre l'orribile mistero su ciò che è accaduto sulla Ishimura si rivela attorno a lui. Intrappolato insieme a creature ostili chiamate Necromorfi, l'uomo deve lottare per sopravvivere, non solo contro l'orrore che ha invaso la nave ma anche per la sua stessa sanità mentale."