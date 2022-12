PS5: risolti i problemi di scorte in Giappone e altri territori asiatici

Sony pare aver risolto i problemi di scorte di PS5 sul mercato giapponese e, più in generale, in tutti i territori asiatici. La console di ultima generazione della multinazionale giapponese è stata difficilissima da reperire sin dal lancio. I problemi di scorte ne hanno causati anche altri, come quello dei bagarini.

In realtà i problemi di scorte di PS5 hanno riguardato tutto il mondo, ma ora Sony ha dichiarato di aver sistemato almeno quelli della sua patria.

A dirlo è stato il capo della compagnia Jim Ryan durante i recenti PlayStation Partner Awards: "Vogliamo informare tutti quanti che abbiamo risolto i problemi di scorte di PlayStation 5 e che saremo in grado di rifornire tutti i consumatori giapponesi e asiatici dalla fine della stagione dello shopping di quest'anno a tutto il 2023."

"Ci scusiamo per i problemi. Sono comunque grato per la comprensione e la collaborazione di tutti."

A maggio 2022 Sony aveva predetto che i problemi di scorte di PS5 stavano iniziando a stabilizzarsi, posizionando il termine della crisi attuale al 2024. Va detto che i problemi di scorte non riguardano solo Sony, ma l'intero mondo della tecnologia in generale, tra crisi dei semiconduttori, problemi logistici, Covid e guerra in Ucraina.

Il fatto che la situazione inizi a migliorare è una notizia più che positiva, perché significa che l'attuale generazione potrà finalmente iniziare a diffondersi a ritmi più sostenuti.