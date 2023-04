The Day Before: confermata la data di uscita e l'arrivo di una beta prima del lancio

Fntastic ha svelato che pubblicherà una beta di The Day Before prima del lancio del gioco su PC, ribadendo inoltre che la data di uscita rimane fissata al 10 novembre 2023 e non subirà ulteriori ritardi.

Come segnalato dal portale PCGamesN, l'annuncio è stato fatto tramite il server Discord ufficiale del gioco, dove il team di sviluppo ha promesso che la beta arriverà più tardi nel corso dell'anno, senza tuttavia offrire tempistiche precise.

Inoltre al lancio The Day Before "dovrebbe essere su Steam". Come sappiamo a febbraio il gioco è stato rimosso dallo store di Valve per via di una disputa legata relativa al trademark. Insomma, sembra che il team di Fntastic sia piuttosto fiducioso di risolvere il problema in breve tempo.

"Sappiamo che molti di voi stavano aspettando con impazienza l'uscita di questo gioco e vogliamo ringraziarvi per la pazienza e il supporto durante tutto il processo di sviluppo. Noi abbiamo lavorato sodo per garantire che il gioco soddisfi i nostri elevati standard e siamo fiduciosi che varrà la pena aspettare", recita il post pubblicato nel server Discord di The Day Before dall'amministratore "Kentain".

"Man mano che ci avviciniamo alla data di pubblicazione, condurremo una beta per il gioco. Questo darà ai giocatori l'opportunità di provare il gioco prima che venga rilasciato e fornire un prezioso feedback che possiamo usare per migliorare il prodotto finale. "

"E per coloro che si chiedono se il gioco sarà su Steam, dovrebbe essere su Steam, sì. Il team ci sta lavorando."