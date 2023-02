The Day Before: pare che i problemi di copyright siano reali

A quanto pare i problemi di copyright di The Day Before non sono una scusa usata alla software house Fntastic per mascherare lo stato dello sviluppo, ma sono reali. Se ricordate, il gioco è stato tolto da Steam a causa di un'imprecisata disputa, di cui ora si sono scoperti i termini.

A portare Fntastic in tribunale è stata una compagnia mobile che quindici anni fa ha lanciato un'applicazione chiamata appunto The Day Before, che conta più di 40 milioni di download. La compagnia vuole quindi tutelare il suo marchio, registrato nel 2015.

"Abbiamo registrato il nome dell'applicazione "The Day Before" e finora abbiamo avuto più di 40 milioni di download," ha dichiarato lo studio di sviluppo dell'app ad Eurogamer.net, aggiungendo che "Deteniamo i diritti dalla registrazione del marchio avvenuta in Corea nel 2015 (registrato a nome del CEO di "The Day Before" Lee Sun-jae). Sapendo della produzione di un gioco con lo stesso nome, abbiamo preso delle misure per difendere il nostro marchio."

Il comunicato prosegue confermando che i diritti sul marchio sono validi in diversi territori, inclusi Corea del Sud, Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, Vietnam e Unione Europea. La speranza è quella che la situazione si risolva il prima possibile.

Per avere il quadro completo della situazione di The Day Before, abbiamo dedicato al caso uno speciale.