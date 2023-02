PlayStation VR2 vs Meta Quest 2: qual è il visore migliore?

L'uscita di un nuovo prodotto sul mercato scatena negli acquirenti sempre le stesse ataviche domande: a quel prezzo ne vale la pena? Quali sono i pro e i contro? C'è un'alternativa che non ho preso in considerazione? PlayStation VR2 non fa eccezione e con il suo arrivo nei negozi, il popolo dei giocatori è già diviso in due fronti distinti: quelli che l'hanno pre-ordinato e comprato senza pensarci su due volte, e chi invece sta ancora valutando l'acquisto. Una stima che va fatta a partire da diversi fattori, non ultimo la presenza sul mercato di un agguerrito concorrente, presente negli store online ben prima che di PS VR2 avessimo notizie. Stiamo parlando di Meta Quest 2, il visore prodotto dalla multinazionale che ha dato i natali a Facebook. Ovviamente sono diversi gli headset di realtà virtuale usciti nel corso degli anni ma, a nostro modo di vedere, il testa a testa è proprio tra PS VR2 e Quest 2 , sintesi di eccellenza tecnica e rilevanza sul mercato. Non offendetevi possessori di Vive e Pico.

Per iniziare questo confronto abbiamo deciso di partire da hardware e prestazioni , che sono gli aspetti al contempo più facili e difficili da affrontare. Facili perché, confrontando le singole componenti hardware, PlayStation VR2 è indubbiamente superiore a Meta Quest 2. Il foveated rendering, garantito dal tracciamento pupillare di PS VR2, è superiore al fixed foveated rendering di Meta Quest 2, il pannello OLED con una risoluzione di 2000 x 2040 pixel per occhio del primo è migliore del Fast switch LCD da 1832 x 1920 pixel per occhio del secondo. PS VR2 surclassa Quest 2 anche grazie ad una frequenza di aggiornamento del pannello superiore, migliori fotocamere esterne per la modalità pass through e, cosa più importante, potenza di calcolo. Ed è qui che arriva la parte complicata del discorso, perché prestazioni e filosofia del prodotto , dal nostro punto di vista, non possono essere scissi: da una parte abbiamo PS VR2, concepito come un accessorio incredibilmente valido e dotato delle migliori tecnologie disponibili, ma che senza la sua console di riferimento rimane un grazioso suppellettile, dall'altra Quest 2 paga dolorosamente la sua indipendenza sul fronte performance. Vedere i video confronti delle versioni PS VR, Quest 2 e PS VR2 di un gioco come Moss, ad esempio, ci mettono chiaramente di fronte alle incredibili prestazioni del nuovo visore Sony. Però, ci vien da dire, grazie tante, l'elaborazione dei dati di gioco viene eseguita da PlayStation 5, mentre Meta Quest 2 può contare solo su un processore Qualcomm Snapdragon XR2, limitato peraltro da potenza e durata della batteria. Il visore Meta poi possiede una RAM da 6 GB e una memoria interna con due tagli, da 128/256 GB. C'è effettivamente una valida obiezione a tutto ciò, ovvero la possibilità di usare Quest 2 con un PC . Anche in questo caso però PS VR2 ha una marcia in più perché, anche lasciando al PC il lavoro sporco, Quest 2 ha delle limitazioni hardware incontrovertibili. Se è solo ed esclusivamente la resa grafica che vi interessa allora non c'è bisogno che continuiate a leggere l'articolo, perché su questo fronte PS VR2 non teme la concorrenza di Quest 2.

Versatilità

Le prestazioni di Quest 2 sono bilanciate dalla libertà di utilizzo

Riprendendo il concetto di accessorio e console stand alone, sul fronte versatilità vediamo PS VR2 un po' in difficoltà. In molti, noi compresi, ci siamo arrovellati per mesi sul dilemma del cavo di PS VR2 ma, a conti fatti, il cavo gommato da cinque metri si è rivelato meno invadente del previsto, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione. La riflessione va spostata su un ovvio aspetto trasversale, ovvero la spazio in cui si gioca. Il vero problema del cavo non è il filo in sé, che con un po' d'attenzione non è nemmeno così ingombrante, ma il fatto di essere letteralmente ancorati a PlayStation 5. Con Meta Quest 2 il problema non pone: se una mattina doveste svegliarvi con la voglia di giocare a Beat Saber nel parco sotto casa, volendo, potreste farlo. E questa limitazione non c'è nemmeno con i titoli PC, che possono essere streamati sul visore con Air Link.

La riflessione sugli spazi è direttamente collegata alle modalità di gioco di PS VR2, dove la mancanza dello spazio minimo richiesto dal software impedisce l'avvio del gioco, come accade anche per alcuni giochi per Quest 2. Nel caso della modalità Stanza intera, quella più esigente in termini di metratura, si tratta di quattro metri quadri. Come detto in più occasioni qui sul sito, potete sempre forzare i limiti dell'area sicura, con Meta Quest però potete più semplicemente cambiare stanza. L'unico pro del cavo, oltre alla già citata potenza di calcolo, è quella della durata della batteria, inesistente nel caso di PS VR2 ma presente per i PS VR2 Sense. Quest 2 al contrario si scarica, e anche abbastanza in fretta (arriva ad un massimo di 3 ore di utilizzo ininterrotto), ma i suoi controller sono alimentati con una semplice pila stilo, più veloce da cambiare e dalla vita particolarmente lunga.