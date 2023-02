State of Play: tutti i giochi e i trailer per PS5 e PS VR2 mostrati da Sony il 23 febbraio 2023

C'è da lanciare il nuovo visore per la realtà virtuale di PS5, ma ci sono anche una marea di giochi in arrivo nei prossimi mesi, creati dai più celebri sviluppatori sul mercato, ma anche da piccoli studi indipendenti. Ma andiamo con ordine e ricapitoliamo lo State of Play del 23 febbraio 2023.

Forse non si è trattato dello State of Play più atteso di tutti i tempi, ma anche quella del 23 febbraio 2023 è stata una presentazione pregna di informazioni e giochi, soprattutto per i possessori di PS VR2 e di PlayStation 5 in generale. Lo sarebbe stata anche senza i 15 minuti dedicati all'attesissimo Suicide Squad: Kill the Justice League , il nuovo gioco di Rocksteady, nientemeno che i creatori della serie di Batman Arkham.

Tutti i giochi dello State of Play del 23 febbraio 2023

Si parte con un trailer di presentazione di PS VR2, poco sorprendentemente tra i protagonisti dello State of Play. Il primo gioco presentato è The Foglands, uno dei 5 giochi PS VR2 che saranno presentati questa sera e usciranno entro la fine del 2023. Si tratta di uno shooter su binari dallo stile davvero unico, un po' western, un po' sci-fi e un po' l'esorcista.

Si passa ad atmosfere completamente diverse, ovvero quelle di Green Hell VR, un survival in prima persona ambientato in una foresta con animali feroci, piante velenose e persino qualche elemento sovrannaturale.

Synapse è un altro shooter in prima persona, questa volta, però, sembra più libero rispetto a The Foglands. Lo stile è futuristico e mescola un bianco e nero con colori elettrici. Oltre alle dinamiche da shooter ci sono dei poteri sovrannaturali coi quali manipolare gli avversari.

Journey to Foundation è invece un action ad ambientazione spaziale con elementi stealth. La sua caratteristica principale, però, è l'essere basato sui libri di Isaac Asimov. Nel suo mix non mancano gadget strani e fasi sparatutto.

L'ultima esperienza VR presentata durante lo State of Play è una sorta di vita interattiva da giocare in prima persona. Lo stile è molto colorato e serve per unire diversi puzzle tra di loro. Before Your Eyes è stato anche vincitore di un Bafta, a testimoniarne la qualità. Uscirà il 10 marzo.

Finito il segmento per la realtà virtuale, si passa a un blockbuster ben conosciuto: Destiny 2. L'MMO di Bungie sfrutta lo State of Play per mostrare il nuovo trailer dell'espansione L'Eclissi in arrivo su tutte le console il 28 febbraio.

Anche Tchia è un altro gioco ben conosciuto, essendo già stato mostrato più volte nel passato. Si tratta di un indie dallo stile inconfondibile ambientato in un'isola tropicale paradisiaca, la Nuova Caledonia. Dal punto di vista ludico si tratta di una avventura con qualche risvolto paranormale, ma soprattutto un'anima ambientalista ben definita. Il gioco esce tra un mese su PS4 e PS5.

Dopo un trailer sui prossimi giochi in arrivo per tutti gli abbonati PS Plus si passa a Humanity, uno strano puzzle game con una folla di esseri umani al posto di Lemmings o altri strani personaggi. A guidare tutti ci sarà un cane, che dovrà cercare di guidare questa massa disordinata di persone attraverso livelli irti di pericoli, provando a limitare al massimo le perdite. Il tutto sarà giocabile sia con PS VR 1 e 2 e sarà dotato di un editor con il quale creare i propri livelli.

Arriva poi il momento di un gioco musicale con esseri antropomorfi, Goodbye Volcano High. Un'avventura che mescola la musica con un comparto narrativo da visual novel che sembra interessante, un po' alla Persona.

Cambiando completamente genere, facciamo la conoscenza di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections unisce tutti i celebri picchiaduro una collezione di picchiaduro con protagonista il Ninja della foglia, riveduti e corretti per PS5. Oltre agli episodi del passato, in questa collezione ci saranno anche nuovi ninja da utilizzare. Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections uscirà anche su PS4 (e su tutte le altre console e PC) nel 2023.

Si cambia completamente stile con Baldur's Gate 3, per la prima volta visibile su console. Si tratta del gioco che abbiamo già visto e amato su PC, ma che deve uscire dal suo early access il 31 agosto 2023 prima di poter esprimere completamente tutto il suo potenziale.

Wayfinder sembra un gioco di ruolo action ad ambientazione fantasy, molto colorato e ricco. Ognuno potrà scegliere la propria classe, con la quale dovrà affrontare decine di avventure diverse, con dungeon ricchi di puzzle e, ovviamente, combattimenti. La beta sarà disponibile a partire dal 28 febbraio.

Si continua con 3 nuovi personaggi di Street Fighter 6: lo storico e amatissimo Zangief, il celebre wrestler dalla Russia. Lily è una giovane e veloce combattente dal fisico minuto, ma dalle combo velocissime e letali. Infine c'è Cammy, anche lei un personaggio amatissimo dai fan storici, che torna a combattere con un look completamente differente. Perse le trecce bionde, Cammy torna con un caschetto cortissimo, ma con la solita sequela di combo basate sull'utilizzo delle gambe. Il gioco arriverà il 2 giugno.

Sempre da Capcom arriva il nuovo trailer di Resident Evil 4 Remake. Si tratta di un classico che non ha bisogno di presentazioni e che torna in versione riveduta, corretta e potenziata su PlayStation 5 e tutte le altre console e PC il prossimo 24 marzo 2023. Ci sarà anche la modalità Mercenari.

Si chiude con l'atteso Suicide Squad: Kill the Justice League. Dopo una breve introduzione dell'ambientazione si passa a una fase di gameplay nella quale viene mostrato il punto di vista dei 4 personaggi all'interno della stessa missione. Ognuno dei 4 antieroi ha un set di abilità differente e deve collaborare con gli altri all'interno di missioni dall'alto tasso di spettacolarità, che alternano fasi più normali con scontri con boss giganteschi.

Ma i veri pericoli non arrivano dai cattivi, ma dai "buoni": Flash, Wonder Woman, Batman, Sperman e gli altri componenti della Justice League, infatti, saranno i nemici più coriacei da sfidare e battere. In seguito al primo filmato di gameplay, gli sviluppatori di Rocksteady hanno presentato i vari protagonisti, l'ambientazione open world e i poteri. In Suicide Squad: Kill the Justice League non mancheranno opzioni di personalizzazione delle armi e delle armature.

Si tratta di un reveal che farà sicuramente discutere per via della formula di gioco (che andava qualche anno fa) e soprattutto per via della distanza che gli sviluppatori hanno presto dai Batman Arkham. Il curriculum di Rocksteady lascia comunque ben sperare, nell'attesa di poter giocare a qualcosa di più corposo.