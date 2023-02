Synapse è un FPS per PS VR2, annunciato con un teaser trailer allo State of Play del 23 febbraio

Questa sera, 23 febbraio 2023, è andato in onda lo State of Play di Sony, durante i quali sono stati mostrati vari giochi. Tra i vari abbiamo avuto modo di vedere un gioco di nDreams, creatori di Fraked, THE ASSEMBLY e non solo: si chiama Synapse e sarà disponibile nel 2023 per PS VR2, il visore per la realtà aumentata di PS5.

Synapse è uno sparatutto in prima persona con una grafica in bianco e nero, con solo i nemici colorati. Anche i poteri e le armi del nostro personaggio sono colorate. Oltre che una scelta stilistica potrebbe anche essere un ottimo modo per rendere l'azione di gioco molto chiara: i pochi colori permettono di vedere con facilità avversari e offensive in arrivo, così da reagire in un attimo agli attacchi.

Per il momento non sappiamo molto del gioco e la manca di una data di uscita precisa ci spingere a credere che dovremo attendere ancora qualche mese prima di poter scoprire di più.

