Green Hell VR annunciato per PlayStation VR2 con un trailer allo State of Play

Durante il corso delle State of Play di Sony di febbraio 2023 è stato annunciato con un trailer Green Hell VR per PlayStation VR2, conversione del survival di Creepy Jar per il visore di PS5 che sarà disponibile nel corso del 2023.

In Green Hell dovremo avventurarci e sopravvivere ai pericoli in agguato in una foresta amazzonica in totale solitudine, mentre cerchiamo una persona cara per il protagonista. Come ogni buon survival, dovremo procurarci cibo cacciando, acqua, costruire rifugi e ottenere risorse utili per curarci e potenziare il nostro equipaggiamento.

"Quanto a lungo riuscirai a sopravvivere nella foresta amazzonica? Green Hell VR è il gioco di sopravvivenza più complesso e realistico per VR, in grado di ricreare fedelmente i pericolosi scenari della giungla amazzonica. Quando si è in totale solitudine e in mezzo al nulla, non ci si sente mai al sicuro. Per sopravvivere, dovrai affrontare le tue debolezze. Sopportare fame, sete e stanchezza è parte integrante dell'avventura. Gli attacchi di animali selvatici e le insidie tropicali potrebbero arrivare in qualsiasi momento se non si ha una preparazione adeguata. Dal momento che non avrai alcun aiuto dal mondo esterno, dovrai sfruttare le tue abilità per creare strumenti e armi, imparare a costruire rifugi e curare gravi ferite."