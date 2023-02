Journey to Foundation per PlayStation VR2 annunciato con un trailer

Journey to Foundation è stato annunciato per PlayStation VR2 con un trailer, nel corso dello State of Play di stasera. Si tratta di un'avventura basata sulle opere di Isaac Asimov, in uscita nel corso dell'autunno 2023.

"Dopo dodici millenni di pace e ordine, l'impero più potente della galassia sta cominciando a frantumarsi", si legge sul sito ufficiale. "Nonostante i loro sforzi, la corruzione interna e la stagnazione hanno cominciato a manifestarsi e a erodere il potere: l'Impero Galattico cadrà."

"Il tracollo è stato previsto dallo psicostorico Hari Seldon oltre un secolo fa, e ora si sta per concretizzare. Seldon ha teorizzato che la galassia sarebbe precipitata in 30.000 anni di oscurità e caos: pochi gli hanno creduto, ma quelli che lo hanno fatto si sono uniti alla Fondazione per ridurre questa lunga crisi e costruire un nuovo futuro."

"Al comando di un agente della Commission of Public Safety, un'organizzazione oscura che mantiene l'ordine nell'Impero Galattico, verremo chiamati a indagare su di un gruppo di disertori ma la questione si trasforma ben presto in una battaglia per il controllo dell'umanità."