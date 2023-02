Destiny 2: L'Eclissi, trailer di lancio cinematografico dallo State of Play

Come era stato preannunciato, Destiny 2: L'Eclissi è stato mostrato allo State of Play con un trailer di lancio cinematografico che mostra soprattutto gli elementi narrativi e della storia per questa nuova maxi-espansione del celebre gioco Bungie.

"Il Testimone e il suo nuovo Discepolo sono qui. Affronta un viaggio che ti consentirà di affacciarti sulla trama della realtà, di svelarne i misteri e di alterarla a tuo piacimento", si legge nella descrizione del video pubblicata da Bungie e Sony.

"Padroneggia questo nuovo potere e unisci le tue forze a quelle degli altri Guardiani per trionfare anche quando tutto sembra perduto."

Destiny 2: L'Eclissi sarà disponibile dal 28 febbraio 2023 su PC e console, portando con sé parecchie novità in termini di contenuti, storia e gameplay per l'FPS-RPG di Bungie.

Il gioco era tra i titoli che erano stati già annunciati come presenti allo State of Play e si tratta in effetti di un first party per Sony, considerando l'acquisizione di Bungie già avvenuta, sebbene il titolo rimanga comunque multipiattaforma. Proprio ieri avevamo visto un video dedicato alla Telascura in italiano.