Licenziamenti anche dentro nDreams, che taglia il 17,5 della sua forza lavoro

nDreams, studio specializzato in giochi per visori VR, ha annunciato un giro di licenziamenti che dovrebbe interessare il 17,5% della sua forza lavoro (il numero preciso non è stato comunicato). Si tratta dell'ennesimo caso di tagli nell'industria dei videogiochi. L'azienda britannica ha dichiarato che un "mercato dei giochi VR impegnativo" richiede un "focus strategico rinnovato", che si tradurrà in tagli di posti di lavoro.

nDreams gestisce quattro studi ed è nota per titoli come Far Cry VR, Fracked, Phantom: Covert Ops e il recente Synapse. Stando al sito ufficiale, attualmente impiega più di 250 persone in diversi ruoli. Il ridimensionamento arriva meno di un anno dopo l'acquisizione da parte del conglomerato svedese Aonic per 110 milioni di dollari, descritta come "storica".