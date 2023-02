The Foglands per PS5 e PlayStation VR2 annunciato con un trailer allo State of Play

Ad aprire lo State of Play di febbraio 2023 è stato un trailer di presentazione di The Foglands, un nuovo gioco per PS5 e PlayStation VR2 appositamente sviluppato per la realtà virtuale: si tratta di un particolare sparatutto in prima persona ad ambientazione pseudo-horror in arrivo nel 2023.

Dotato di una particolare caratterizzazione grafica alquanto "espressionista", un po' grottesca ma a suo modo inquietante, il gioco ci mette nei panni di una sorta di cacciatore di mostri all'interno di un'ambientazione ostile e dominata da una pericolosa nebbia.

Nel gioco ci troviamo dunque a dover affrontare varie creature con armi da fuoco e melee.

"The Foglands è un'avventura roguelike suggestiva in cui scoprirai nuovi sentieri e svelerai antichi segreti", si legge nella descrizione di Sony al riguardo "Corri verso l'ignoto, combatti i mostri, raccogli il bottino e scappa prima di essere inghiottito dalla nebbia". Non c'è ancora una data d'uscita ma il lancio di The Foglands è previsto attualmente per il 2023.