Call of Duty 2023 sarà un sequel di Modern Warfare 2, dice Jason Schreier

Il prossimo gioco della serie Call of Duty in uscita nel 2023 sarà un gioco premium sequel del Call of Duty: Modern Warfare 2 uscito l'anno scorso, perlomeno stando alle fonti di Jason Schreier.

In un report pubblicato sulle pagine di Bloomberg, il giornalista afferma che l'obiettivo di Activision Blizzard è quello di far in modo che il prossimo capitolo della serie venga percepito come un gioco standalone completo a prezzo pieno, ma che al tempo stesso risulti un'estensione di Modern Warfare 2, una strategia inedita per la compagnia.

Schreier ha aggiunto che nei piani attuali Call of Duty del 2023 includerà le mappe e le modalità del precedente gioco, anche se da questo punto di vista le sue fonti suggeriscono che le cose potrebbero cambiare da qui al lancio, previsto per questo autunno. A tal proposito, Tom Henderson alcune settimane fa potrebbe aver svelato la data di uscita del gioco.

In precedenza Bloomberg ha riportato altre voci di corridoio, secondo cui Activision Blizzard avrebbe rinviato internamente il prossimo Call of Duty di Treyarch dal 2023 al 2024 e avrebbe incaricato Sledgehammer Games di realizzare un'"espansione premium" di Modern Warfare 2 da pubblicare al suo posto. Successivamente pare che i piani siano cambiati e il DLC è diventato un gioco completo a tutti gli effetti, strettamente legato per l'appunto al precedente capitolo.

Chiaramente quelle riportate qui sopra sono informazioni non ufficiali e vanno prese come tali, per quanto Schreier sia una fonte notoriamente affidabile.