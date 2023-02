Sons of the Forest, lancio devastante su Steam: già oltre i 250.000 giocatori

Sons of the Forest è finalmente uscito su Steam, e sebbene si tratti ancora di un accesso anticipato dimostra già di essere un successo, con la quantità di utenti contemporaneamente online che supera già di 250.000 giocatori e continua a salire.

La grande attesa che ha circondato il titolo in questione già nei mesi (e negli anni) precedenti al lancio non rende proprio sorprendente tale risultato, ma è comunque impressionante vedere una partenza così a razzo per il nuovo servival da parte di Endnight Games, anche perché non si tratta nemmeno della versione definitiva del gioco.

Come abbiamo infatti riportato nei giorni scorsi, la data d'uscita di Sons of the Forest si è trasformata nella data di lancio dell'early access, visto che gli sviluppatori si sono resi conto di aver bisogno di più tempo per completare il gioco al meglio ma non volevano far attendere ancora i giocatori.

Questo però non ha cambiato molto il risultato: Sons of the Forest è attualmente uno dei migliori lanci degli ultimi mesi su Steam e a distanza di poche ore ha già superato i 250.000 giocatori contemporaneamente online ma continua a salire di minuto in minuto, a dimostrazione di come il genere survival, e questa interpretazione in particolare, siano particolarmente graditi all'utenza PC.

Proprio lunedì scorso abbiamo visto un trailer del gameplay dedicato al multiplayer di questo interessante titolo, in attesa di una prova più approfondita.