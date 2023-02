Ravenbound: data di uscita e trailer del roguelite open world

Systemic Reaction ha annunciato la data di uscita di Ravenbound. Il roguelite open world ispirato alla mitologia scandinava sarà disponibile su PC via Steam a partire dal 30 marzo 2023, al prezzo di 29,99 euro.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che mostra un mix di sequenze di combattimento e che potrete visualizzare nel player sottostante.

In Ravenbound vestiremo i panni di un guerriero incaricato di liberare degli dei imprigionati nel mondo fantasy di Avalt, una terra tanto affascinante quanto pericolosa e abitata da creature ispirate al folklore scandinavo. Per compiere questa missione riceveremo dei poteri divini, ma di contro è presente il permadeath del nostro protagonista. In compenso ad ogni morte sarà possibile conservare parte dei potenziamenti ottenuti precedentemente, diventano via via sempre più forti.

Lo scorso anno abbiamo pubblicato il nostro provato di Ravenbound, dove siamo rimasti sorpresi positivamente dall'anomalo mix di meccaniche roguelite e open world (che solitamente cozzano tra loro) e dai combattimenti, frenetici e impegnativi. Di contro abbiamo espresso dei dubbi circa la mancanza di rifiniture per alcuni aspetti del gioco.