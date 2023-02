Starfield è ora il gioco più desiderato su Steam

Starfield risulta ora essere il gioco più desiderato su Steam, in base alla classifica visibile direttamente sullo store Valve e derivata dalla quantità di singoli utenti che hanno inserito il gioco nella propria "lista dei desideri".

Da notare che fino a qualche giorno fa al primo posto si trovava Sons of the Forest, ma con il gioco appena uscito su Steam in vetta alla classifica è subentrato Starfield, che risulta dunque ora essere il gioco più inserito nella lista dei desideri dagli utenti della piattaforma, complessivamente.

La cosa non stupisce più di tanto, considerando l'importanza ricoperta dal gioco nel panorama del 2023 e non solo, risultando essere da diverso tempo uno dei titoli più attesi in assoluto.

Steam, la classifica attuale dei giochi più desiderati

Al momento, la top ten dei giochi più desiderati su Steam risulta la seguente:

Starfield Dark and Darker Party Animals Hollow Knight: Silksong Manor Lords S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Frostpunk 2 ARK 2 Kerbal Space Program 2 The Last of Us Parte I

Ci sono alcune scelte meno prevedibili, come Dark and Darker in seconda posizione e Party Animals in terza, ma diversi titoli noti compaiono nella top ten in questione. Da notare, peraltro, come quasi metà di questi siano stati annunciati come disponibili al day one su Game Pass, cosa che conferma come l'utenza di Steam preferisca comunque l'acquisto dei titoli su questa piattaforma, nonostante la possibilità di fruirli anche in altra maniera attraverso l'abbonamento.