Sons of the Forest: la data d'uscita diventa un accesso anticipato, non è ancora completo

Sons of the Forest ha ancora la data d'uscita fissata per il 23 febbraio 2023, ma è cambiata la forma del gioco: in tale data inizierà infatti l'accesso anticipato ufficiale, dunque non si tratterà ancora della versione definitiva.

Avevamo già riportato data d'uscita e prezzo del gioco, ma nelle ore scorse è emersa questa novità, con una comunicazione da parte degli sviluppatori Endnight: "È stato un lungo viaggio dall'inizio dello sviluppo di Sons of the Forest e nel frattempo questo è cresciuto fino a diventare il gioco più grande e complesso che abbiamo mai fatto", ha scritto il team.

"C'è ancora molto che vogliamo aggiungere: oggetti, nuove meccaniche, bilanciamento del gameplay e altro. Non volevamo ritardare ancora, dunque abbiamo deciso di coinvolgere la community nello sviluppo continuativo di questo progetto e mantenere la nostra data d'uscita del 23 febbraio, ma si tratterà del rilascio in accesso anticipato".

Dunque la data è ancora valida per quanto riguarda l'uscita, ma si tratterà di prendere parte a una versione non definitiva di Sons of the Forest, il cui sviluppo proseguirà ancora dopo l'uscita per un periodo ancora non meglio definito. Sebbene la procedura dell'early access sia ormai molto diffusa, in questo caso risulta un po' strano il fatto che la data d'uscita annunciata in un primo momento per il gioco si sia trasformata nella data dell'accesso anticipato, ma se non altro rappresenta comunque un traguardo importante per lo sviluppo e la possibilità di provare il titolo in una forma quasi completa.

"The Forest si è rivelato un grande successo, dovuto soprattutto alla fantastica community e ai suggerimenti, feedback e segnalazioni di bug che i giocatori hanno condiviso con noi. Siamo molto emozionati e speriamo che i giocatori vogliano prendere parte a questo nuovo viaggio con noi in modo da rendere questo gioco la simulazione survival horror definitiva".