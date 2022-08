Sons of the Forest: data di uscita e prezzo annunciati, arriverà più tardi del previsto

Gli sviluppatori di Endnight Games hanno infine svelato la data di uscita precisa di Sons of the Forest, al tempo stesso confermando l'ennesimo rinvio. Il survival horror sequel di The Forest sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023 al prezzo di 29,99 dollari, dunque arriverà con qualche mese di ritardo rispetto al precedente periodo di uscita annunciato, fissato per il mese di ottobre 2022.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter dello studio, in cui spiega che le dimensioni del progetto hanno reso difficile per gli sviluppatori individuare una data di uscita precisa e posticipare il lancio, si spera per l'ultima volta.

Sons of the Forest è stato annunciato ai The Game Awards nel 2019 con il lancio inizialmente previsto entro il 2021. Tuttavia alla fine dello scorso anno Endnight Games era stata costretta a rinviare il gioco a maggio di quest'anno, poi una seconda volta a ottobre e infine a febbraio 2023.

Dalla descrizione ufficiale su Steam, apprendiamo che in Sons of the Forest avremo il compito di avventurarci su un'isola remota per trovare un miliardario scomparso, ma ovviamente le cose prenderanno presto una brutta piega. Non mancheranno gli elementi survival, con i giocatori che avranno necessità di raccogliere risorse e craftare oggetti per sopravvivere. Il sequel di The Forest inoltre introduce una nuova meccanica legata al tempo, con l'alternarsi delle stagioni che avrà degli effetti sul mondo di gioco e i nemici.