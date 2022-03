Sons of the Forest rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita del sequel di The Forest

Ednight Games ha annunciato il rinvio della data di uscita di Sons of the Forest, precedentemente fissata al 20 maggio 2022. Il nuovo periodo di uscita dell'atteso sequel del survival horror The Forest ora è fissata al mese di ottobre 2022.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter dello studio, in cui spiega che nelle ultime settimane il team di sviluppo ha realizzato che la data di lancio precedentemente annunciata era fin troppo ambiziosa e che dunque è necessario più tempo per concretizzare la loro visione. Per questo motivo, come accennato in precedenza, i giocatori dovranno pazientare qualche mese in più del previsto, con il debutto di Sons of the Forest ora fissato a ottobre.

Sons of the Forest è stato annunciato ai The Game Awards nel 2019 e inizialmente l'uscita era programmata nel 2021. Tuttavia alla fine dello scorso anno Endnight Games era stata costretta a rinviare il gioco a maggio di quest'anno, a cui segue il secondo rinvio sopracitato. Sons of the Forest è stato annunciato inizialmente per PC e PS4, ma al momento non è chiaro se arriverà anche su altre piattaforme, incluse PS5 e Xbox Series X|S.