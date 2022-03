Overwatch 2: Blizzard spiega nel dettaglio il sistema di Ping

In attesa dell'inizio della closed beta di Overwatch 2 del prossimo mese, Blizzard ha spiegato nel dettaglio il sistema di Ping introdotto nel sequel, svelando in che modo potrà fare la differenza per organizzarsi con i compagni di squadra, sia che usiate la chat vocale o meno.

Il sistema di Ping serve fondamentalmente per segnalare alla vostra squadra varie informazioni. Nel primo Overwatch c'era una selezione piuttosto limitata di opzioni e in particolare non si poteva indicare ai compagni la presenza di un eroe della squadra avversaria, cosa che può fare assolutamente la differenza di un gioco come Overwatch 2. Alla base del nuovo sistema di Ping c'è dunque la volontà di migliorare la comunicazione vocale e non.

"Volevamo creare un sistema che migliorasse la comunicazione vocale e che fornisse anche un sistema alternativo per condividere informazioni con la squadra," racconta il progettista di sistemi Gavin Winter. "Uno dei nostri obiettivi era migliorare la comunicazione e dare ai giocatori un modo di interpretare visivamente le comunicazioni vocali. Volevamo anche creare un sistema che permettesse di comunicare anche a quelle persone che preferiscono evitare la chat vocale."

Overwatch 2, un esempio del funzionamento del sistema di ping

Il nuovo sistema di Ping di Overwatch 2 permette, premendo un pulsante, di attivare un ping contestuale che cambia a seconda di cosa si sta puntando con il mirino. Ad esempio, usandolo su un nemico, ne segnalerete la posizione ai compagni di squadra. Decisamente più pratico di urlare a squarcia gola nel microfono.

Di base la regola è che quando un eroe esce dalla visuale il ping mostrerà solo la sua ultima posizione conosciuta. Tuttavia, date le peculiarità di Overwatch, con eroi che possono teletrasportarsi, sparire alla vista e altro ancora, il team di sviluppo ha dovuto calibrare con attenzione questo aspetto. "Un ping può essere 'appiccicato' a un eroe mentre è visibile, e il ping mostra la sua ultima posizione quando non è più visibile", spiega Winter. "Il ping cambia a seconda delle abilità dell'eroe. Il Rilocatore di Sombra, l'Impatto Devastante di Doomfist, Dissolvenza di Moira e il Flashback di Tracer sono tutti esempi di abilità che possono avere quell'effetto sui ping."

Segnalare la posizione dei nemici è solo una delle tante utilità dei sistema di Ping di Overwatch. Tenendo premuto l'apposito tasto si aprirà un menu radiale con varie opzioni con cui comunicare, ad esempio, se un giocatore ha bisogno di cure, chiedere alla squadra di radunarsi e così via.

Blizzard spiega che il sistema di Ping è ancora in lavorazione, quindi potrebbe subire delle modifiche da qui al lancio di Overwatch 2. Uno degli obiettivi con la sua implementazione è quello di ridurre la tossicità nel gioco.

"Speriamo che il sistema sia di aiuto con la tossicità nel gioco", spiega Winter. "Se non ti piace che una persona abusi del sistema di ping, c'è l'opzione di disattivare il sistema bloccando o mutando quella specifica persona. Al momento abbiamo implementato un sistema anti-spam che siamo disposti a modificare, ma prima vogliamo vedere cosa funziona meglio per la community."

Per vedere in azione questa nuova funzione, non ci resta che attendere la closed beta di Overwatch 2, la cui data di inizio è fissata a fine aprile.