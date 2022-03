Overwatch 2: la beta ha una data ufficiale, prima su PC

Overwatch 2 sta per avere la sua prima beta, che adesso ha anche una data ufficiale fissata per il 26 aprile per quanto riguarda la versione PC, mentre quelle console arriveranno successivamente, in data ancora da precisare.

Arriva dunque una data più precisa dopo l'annuncio del periodo d'uscita emerso nei giorni scorsi, almeno per quanto riguarda la versione PC.

La beta su console non ha ancora una data precisa ma gli sviluppatori hanno riferito di essere al lavoro per "includere i giocatori console in futuro".

Nel frattempo, Overwatch 2 sta attraversando test già in questo periodo, attualmente in fase di alpha limitata ad un ristretto numero di utenti, principalmente sviluppatori, pro player e pochi altri, ma si allargherà poi in fasi successive a comprendere altri giocatori.

La prima apertura importante sarà dunque il 26 aprile 2022, giorno in cui Overwatch 2 potrà essere provato dagli utenti PC, ovviamente in una versione ancora non definitiva e limitata, dal punto di vista dei contenuti. La versione di prova sarà peraltro incentrata su PvP inizialmente, con la sezione PvE che verrà introdotta solo in un secondo momento.

Nel frattempo, sono emersi anche i requisiti di sistema della closed beta, mentre restiamo in attesa di conoscere più precisamente i contenuti che potranno essere provati in questa versione preliminare da aprile. Tra le novità previste per il secondo capitolo ci sono diverse rielaborazioni per gli eroi e anche per quanto riguarda l'organizzazione e l'assetto delle squadre nei match.