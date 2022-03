Overwatch 2: beta finalmente in arrivo, periodo di uscita e dettagli sulla prova

Overwatch 2 avrà presto una beta, annunciata oggi da Blizzard in arrivo per il tardo aprile 2022, con diversi dettagli legati a questa versione di prova che rappresenta un primo assaggio vero e proprio del nuovo capitolo, atteso ormai da parecchio tempo dall'ampia community del gioco.

Vengono dunque confermate le voci di corridoio recenti sull'arrivo della versione di prova, con il game director Aaron Keller che ha spiegato diverse caratteristiche di Overwatch 2 e in particolare di questo beta test nel video diario riportato qui sopra, con la beta che si presenta piuttosto ricca di elementi, almeno considerando che si tratta di un primo assaggio in assoluto.

Queste sono le caratteristiche annunciate per la beta di Overwatch 2, in arrivo verso fine aprile 2022:

Incentrata sul PvP, 5 contro 5

Nuovo eroe: Sojourn

4 nuove mappe (Circuit Royal - Escort, Midtwon - Hybrid, New Queen Street - Push, Colosseo - Push)

Nuova modalità: Push

Rielaborazioni applicate a eroi noti (Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra)

Nuovo sistema di Ping

A quanto pare, PvP e PvE verranno pubblicati separatamente, passando prima per il PvP in modo da accorciare i tempi di attesa.

Overwatch 2, le caratteristiche della beta di aprile 2022

Il testing sul PvP inizia questa settimana ma sarà disponibile inizialmente solo ai pro player di Overwatch e agli sviluppatori, oltre ad altri gruppi ristretti.

Per far parte della beta di Overwatch 2 ad aprile, potete iscrivervi sul sito ufficiale di Blizzard. L'obiettivo degli sviluppatori, con il secondo capitolo è di superare quanto fatto con il primo in termini di contenuti, supporto e caratteristiche di gioco.