Overwatch 2: open beta in arrivo con tre nuovi eroi? Spunta un indizio

Una presunta immagine apparsa in rete in queste ore potrebbe aver svelato in anticipo l'arrivo di una open beta di Overwatch 2 e a quanto pare permetterà di provare in anteprima tre nuovi eroi dello sparatutto Blizzard.

L'immagine leak in questione, che trovate qui sotto, segnala la disponibilità della open beta e chiede all'utente se vuole installarne il client. In basso a destra della schermata viene menzionata la possibilità di provare tre nuovi eroi, di cui vengono mostrate le icone. Partendo da sinistra, la prima sembrerebbe essere la regina di Junkertown, la patria di Roadhog e Junkrat. L'icona al centro dovrebbe essere Mauga, personaggio già noto a chi segue la lore di Overwatch e che inizialmente avrebbe dovuto essere il trentunesimo eroe del gioco al posto di Sigma. Mentre la terza icona al momento è un mistero, potrebbe trattarsi di un personaggio completamente inedito.

Overwatch 2, la presunta immagine leak dell'open beta

L'immagine apparentemente è apparsa inzialmente nei thread di 4chan, quindi non proprio il massimo dell'attendibilità. Tuttavia, se si rivelasse un fake, ammettiamo che è ben realizzato e anche il tempismo è azzeccato. Pochi giorni fa, infatti, la versione interna di Overwatch è passata dalla build 1.68 alla 2.0 su Battle.net, un balzo sostanziale, che ha acceso le speranze dei fan per il possibile arrivo di una beta.

Inoltre, come già confermato in precedenza, una versione preliminare di Overwatch 2 verrà utilizzata nella stagione 2022 della Overwatch League che, salvo imprevisti, inizierà ad aprile. Insomma i tempi dovrebbero essere più che maturi per l'annuncio di novità relative allo sparatutto di Blizzard.