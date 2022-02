Martha is Dead: ecco cosa potrebbe aver censurato Sony su PS4 e PS5 (attenzione, immagini forti)

Sta circolando online una clip che mostra ciò che Sony potrebbe aver voluto censurare dell'horror italiano Martha is Dead su PS4 e PS5. Attenzione, perché si tratta di una breve sequenza davvero forte e potrebbe disturbare più di qualcuno.

Prima di procedere con la clip, ve la descriviamo brevemente per darvi modo di non guardarla, nel caso abbiate una scarsa sopportazione per certi contenuti. Di base viene tagliata la pelle del volto al cadavere di una ragazza, inquadrata in prima persona. Il video si ferma al momento in cui viene strappata la pelle dal viso.

Ora, è chiaro che per alcuni questa scena potrebbe essere troppo forte. È però altrettanto chiaro che si tratta di una scelta autoriale dalla forte valenza metaforica e che censurarla significa impoverire l'intera esperienza, privando oltretutto i giocatori di un momento emotivamente densissimo.

Inoltre, come fatto notare da più di qualche osservatore e da molti potenziali giocatori, per quanto la sequenza possa essere disturbante, non deve essere una multinazionale a scegliere se il pubblico debba o meno vederla, soprattutto in un gioco horror d'autore classificato come per adulti, che si suppone essere mirato a un pubblico abbastanza maturo da poter decidere senza che lo si prenda per mano.

Per il resto vi ricordiamo che Martha is Dead uscirà il 24 febbraio 2022 in versione non censurata su PC, Xbox One e Xbox Series X e S, e in versione censurata su PS4 e PS5.