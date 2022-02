Ghost in the Shell, un cosplay di Motoko Kusanagi da Shirogane-sama

Ghost in the Shell si pone senza dubbio come un grande classico dell'animazione giapponese e Shirogane-sama ha voluto dedicare il suo ultimo cosplay al personaggio di Motoko Kusanagi, la protagonista dell'opera creata da Masamune Shirow.

Ricorderete probabilmente la riduzione cinematografica con Scarlett Johansson, ma anche che a Hideo Kojima non è piaciuto il Ghost in the Shell hollywoodiano. In effetti il film si prendeva parecchie libertà rispetto all'anime diretto da Mamoru Oshii, a cominciare chiaramente dall'occidentalizzazione dei personaggi.

Il cosplay della modella russa vanta una grande atmosfera grazie al post-processing che la colloca in un vicolo di una località giapponese, di sera, in attesa di qualcosa o di qualcuno. Una nuova missione per il Maggiore Kusanagi?

"Qual è la vostra serie cyberpunk preferita?", ha scritto Shirogane nel suo post su Instagram. "Io sono ancora innamorata di Ghost in the Shell e ho messo tutta questa passione nella foto. Spero avrò la possibilità di visitare il Giappone di nuovo, quel paese mi manca tantissimo!"