Il cosplay di Ashley da Resident Evil 4 firmato Kalinka Fox ci chiede di salvarla

Il cosplay di Ashley da Resident Evil 4 realizzato da Kalinka Fox ha bisogno di essere salvata: lo conferma l'espressione della modella, anche se sembra che il pericolo in questo momento sia rappresentato da una maglietta un po' troppo attillata.

Nel remake del grande classico Capcom è l'agente speciale Leon Kennedy a occuparsi della faccenda, raggiungendo un misterioso villaggio e scoprendo ben presto che i suoi abitanti agiscono sotto l'influsso di una volontà potente e nascosta.

Ashley, figlia del presidente degli Stati Uniti, è dunque davvero in pericolo e durante la campagna il nostro obiettivo sarà quello di trovarla e salvarla, scortandola fino a una possibile via di fuga da un incubo che diventa man mano più inquietante e spaventoso.