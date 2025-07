Il cosplay di Lara Croft da Tomb Raider firmato Kalinka Fox impugna due pistole

Il cosplay di Lara Croft da Tomb Raider realizzato da Kalinka Fox ritrae la celebre avventuriera in una posa iconica, con due pistole in pugno e le braccia intrecciate: una posizione che abbiamo visto assumere da Angelina Jolie ai tempi dei primi film.

La modella russa ha optato per un costume originale, di colore nero ed equipaggiato con una cintura importante, che funge anche da fondina per le già citate pistole e dona al personaggio un aspetto decisamente diverso dal solito.

La celebrazione arriva tuttavia in un momento non facile per la saga, visto che i progetti in cantiere stanno avendo non poche difficoltà: non è chiaro se la serie televisiva prodotta da Amazon sia stata cancellata o meno, mentre il nuovo gioco targato Crystal Dynamics non si è ancora visto.