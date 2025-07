Donkey Kong: Bananza ha cali di framerate su Switch 2? Il game director Kazuya Takahashi fa chiarezza

Si tratta di un dettaglio già evidenziato in diverse anteprime della stampa, inclusa la nostra . Il gioco gira a 60 fps su Nintendo Switch 2 , ma sono stati notati cali di fluidità durante le sequenze più intense. Sebbene sarà necessario attendere test più approfonditi sul codice finale per avere un quadro completo, nel frattempo Takahashi ha condiviso alcune riflessioni al riguardo.

Kazuya Takahashi, game director di Donkey Kong: Bananza , ha discusso del framerate del gioco, chiarendo che l'esperienza è sostanzialmente fluida per gran parte del tempo , ma con lievi cali di prestazioni nei momenti più intensi , in particolare durante la distruzione degli elementi dello scenario.

Le parole di Takahashi

In un'intervista con Lavanguardia, il director ha spiegato che alcuni rallentamenti percepiti potrebbero derivare da effetti artistici intenzionali, come lo slow motion e l'hit-stop (una breve pausa dell'animazione usata per dare enfasi alla potenza di un impatto).

Ha poi aggiunto che, al di là di questi accorgimenti stilistici, il framerate può effettivamente mostrare il fianco a dei cali quando Donkey Kong distrugge l'ambiente o quando lo scenario subisce trasformazioni su larga scala. Takahashi ha comunque rassicurato i giocatori, sottolineando che il titolo resta fluido nella maggior parte dei casi e che Nintendo privilegia "il divertimento e la giocabilità" rispetto a una prestazione tecnica impeccabile.

"Ci sono diversi fattori da considerare. Innanzitutto, abbiamo usato intenzionalmente effetti come l'hit-stop e lo slow-motion per enfatizzare gli impatti", ha detto Takahashi. "In secondo luogo, poiché utilizziamo la tecnologia voxel (in breve l'equivalente tridimensionale dei pixel, ndr), ci sono momenti in cui l'ambiente subisce grandi cambiamenti e distruzioni."

"Siamo consapevoli che in questi momenti le prestazioni possono calare leggermente. Tuttavia nel complesso il gioco è fluido e nei punti in cui si verificano cambiamenti su larga scala abbiamo dato priorità al divertimento e alla giocabilità".

Vi ricordiamo che Donkey Kong Bananza sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 17 luglio.