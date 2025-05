Il cosplay di Emma Frost da Marvel Rivals firmato Kalinka Fox fa gelare il sangue

Il cosplay di Emma Frost da Marvel Rivals realizzato da Kalinka Fox celebra il grande fascino della Regina Bianca del Club Infernale, membro di spicco degli X-Men e potentissima telepate, dotata però anche della capacità di rednere il proprio corpo duro come il diamante.

Nel super hero shooter di NetEaser, Emma si presenta come un personaggio di supporto, in grado di influenzare la mente degli avversari e fornire concreti vantaggi alla propria squadra, andando a confondere e deviare gli attacchi per consentire ai suoi compagni di subire meno danni durante gli scontri.

Alla luce delle sue abilità, l'eroina si pone come la scelta perfetta per chi desidera utilizzare un approccio tattico alle partite di Marvel Rivals. Il potere di trasformare il suo corpo in diamante organico, inoltre, rende Emma una sorta di tank quando necessario.

Kalinka ha deciso di interpretare questo personaggio riproducendone il costume e includendo nel set anche il bicchiere che si vede in alcuni artwork di Marvel Rivals.