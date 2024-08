Il cosplay di Starfire dei Teen Titans firmato Kalinka Fox è rivelatorio ma fedele

L'interpretazione realizzata da Kalinka Fox, come detto, riproduce in maniera accurata il costume che Starfire ha indossato all'incirca vent'anni fa, quando ha militato tra le fila degli Outsiders. Si tratta comunque di un outfit simile a quello che il personaggio utilizzava in origine.

Creata da Marv Wolfman e George Perez nel 1980, la Principessa Koriand'r è stata tradita dalla sorella, che le ha rubato il trono del pianeta Tamaran, e venduta come schiava finché alcuni esperimenti non le hanno donato i suoi straordinari poteri .

Eroi, eroi, eroi

È buffo pensare al successo che i Teen Titans hanno riscosso grazie alla loro versione più buffa e infantile, quella del cartone animato Teen Titans Go!, ma di come al contempo questo supergruppo non abbia avuto una rappresentazione videoludica se non nel lontano 2006 su PS2, peraltro con l'ottimo Teen Titans di Behaviour Interactive.

Diverso è il discorso dei cosplay, in particolare quelli dedicati a Starfire e Raven: fra i migliori ci sono senza dubbio la Starfire di Lada Lyumos, la Raven con le ali di adorkably_dark e quella classica di jinxiecosplay, oppure la Starfire perfetta di yazbunnyy.