Un giocatore ha rifatto in Fortnite 20 secondi di Deadpool & Wolverine e ora tutti vogliono la scena completa

Un giocatore ha usato Fortnite per rifare la scena di combattimento d'apertura del film Deadpool & Wolverine . Più precisamente, ne ha rifatti circa 20 secondi. Ha però svolto un lavoro così buono che in tanti gli stanno chiedendo di proseguire e di rifare la scena completa, anche se è improbabile che accada.

Un film di successo

Deadpool & Wolverine è uno dei più grandi successi dell'anno in ambito cinematografico, con più di 900 milioni di dollari incassati. Si tratta del terzo film con protagonista Deadpool e il primo a essere parte effettiva dell'MCU (Marvel Cinematic Universe). Il successo è stato tale da aver scatenato una corsa ad accaparrarsi le copie del videogioco Deadpool per Xbox 360 su Ebay, che nel frattempo sono cresciute enormemente di valore (la versione PS3 è meno desiderata, visto che non è retrocompatibile con PS4 o PS5).

A realizzare il breve video, che potete trovare allegato al post X visibile nella notizia, è stato l'animatore Feraals, che lo ha pubblicato ieri 8 agosto. Avviandolo possiamo vedere il Deadpool di Fortnite che combatte contro dei soldati senza volto, facendogli decisamente male.

Per realizzarlo, Feraals ha usato solo le risorse di Fortnite, dimostrando un'ottima padronanza dei mezzi a sua disposizione. Come detto, il risultato è ottimo, tanto da aver portato a richieste per avere la scena completa, ma l'animatore ha risposto, raffreddando un po' gli animi: "Se solo fosse così semplice." Quindi potrebbe non terminare mai il lavoro, che evidentemente gli richiederebbe un po' troppo tempo, considerando che il guadagno sarebbe zero, visibilità a parte. Comunque sia vedremo in futuro se farà effettivamente qualcosa, o se si dedicherà ad altro.