Il sito di Black Mesa è il teaser di Half-Life 3 che tutti stavamo aspettando o uno scherzo ben elaborato?

Specifichiamo che non è scontato che si tratti di qualcosa di relativo ad Half-Life 3, visto che potrebbe essere semplicemente uno scherzo ben studiato o qualcosa di completamente scollegato. Facendo il whois del dominio non si ottengono informazioni su chi lo ha registrato, quindi non è detto nemmeno che sia legato a Valve .

Nelle scorse ore è stato lanciato il sito blackmesa.com che ha subito fatto pensare a un qualche annuncio relativo ad Half-Life 3 in arrivo . Come saprete, Black Mesa è il nome della base di ricerca in cui si svolge la gran parte del primo episodio. Detto questo, studiando il sito si ottengono diverse informazioni interessanti, quanto contraddittorie.

Tanti indizi, nessuna prova

Comunque sia sulla pagina è presente un conto alla rovescia che terminerà lunedì 30 settembre 2024. Leggendo alcuni articoli interni si parla invece di una compagnia reale con sede a Boston che si occupa di vaccini, ma nei testi non mancano riferimenti a Valve come "Gabe, call us. You know where we are." Pare semplicemente che il CEO sia un grande fan della serie Half-Life (da qui il nome della compagnia).

Il logo di Black Mesa

Nel codice HTML del sito però si trovano altri riferimenti diretti ad Half-Life, come "colum-content lambda-incident", mentre molti hanno notato che il logo, pur apparendo diverso da quello della Black Mesa del gioco, è in realtà lo stesso con una forma alterata.

Insomma, ciò che possiamo dare per certo è che chi ha realizzato il sito conosce bene la serie Half-Life e magari ha giocato sui possibili fraintendimenti per farsi un po' di pubblicità.

Comunque sia, secondo alcuni non ci sarebbe Valve dietro al sito, ma Crowbar Collective, lo studio di Black Mesa, l'ottimo remake del primo capitolo che tanto successo ha riscosso negli scorsi anni. Giusto qualche giorno fa hanno pubblicato un video teaser di cui ancora non si è capito l'oggetto.

Come potete vedere nel filmato, il focus è su quattro colori, che i fan hanno subito legato alla serie Half-Life: arancio per il primo capitolo, verde per l'espansione Opposing Force, blu per l'espansione Blue Shift e viola per l'espansione meno conosciuta, Decay, disponibile solo per PlayStation 2. Tyler McVicker, che si è occupato per anni di notizie legate a Valve, crede invece che si tratti di un progetto completamente nuovo.

Insomma, il mistero è davvero fitto. Vedremo nelle prossime settimane se emergerà qualcosa di più concreto. Intanto non possiamo che speculare, sperando che in Valve abbiano improvvisamente imparato a contare fino a 3.