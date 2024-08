Il primo aggiornamento di Fallout London è l'occasioe per GOG di fare il punto sull'enorme successo della mod

GOG e Team FOLON hanno annunciato la disponibilità del primo aggiornamento di Fallout London che risolve numerosi bug, in particolare alcuni che bloccano il gioco. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Fallout London è una total conversion dalle dimensioni di un'espansione vera e propria per Fallout 4: Game of the Year Edition (attualmente disponibile con il 60% di sconto su GOG, per chi fosse interessato).