Il film di Borderlands? Dategli una possibilità, chiede il CEO di Take-Two

Date una possibilità al film di Borderlands: lo ha chiesto il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, dicendo che molte persone hanno lavorato sodo a questo progetto e che si tratta di una trasposizione sorprendentemente fedele del gioco.

"La proprietà intellettuale su cui la pellicola si basa è fenomenale, il cast è straordinario e credo che possieda un look & feel incredibile: vediamo cosa diranno gli spettatori", ha dichiarato Zelnick.

Quando gli è stato chiesto, il CEO di Take-Two ha specificato che in ogni caso gli incassi del film non avranno un impatto su Take-Two o sul franchise di Borderlands, a prescindere da come andranno le cose.