Fallout London ha raggiunto un impressionante traguardo di giocatori

Fallout London, la gigantesca espansione realizzata da Team FOLON, ha raggiunto e superato quota 1 milione di giocatori, confermandosi una delle mod più scaricate di sempre.

"Oggi non potremmo essere più felici di vedere il successo che Fallout London è diventato, raggiungendo la cifra di 1 milione di possessori sulla nostra piattaforma, e per di più nel giorno del Fallout Day", recita il post pubblicato dalla piattaforma GOG per festeggiare questo risultato. "Vorremmo approfittare di questo momento per congratularci di tutto cuore con il Team FOLON per il suo incredibile record!"