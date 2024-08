Grossa patch per Fallout: London in lavorazione, risolverà i problemi emersi dopo il lancio

Fallout: London è ormai disponibile da qualche giorno e, come prevedibile, l'arrivo nelle mani dei videogiocatori ha fatto emergere qualche problema. Poco male, visto che stiamo parlando di una maxi total conversion completamente gratuita di altissima qualità, ma Team FOLON ha comunque intenzione di sistemare i bug emersi, pubblicando un hotfix, quindi una maxi patch . In particolare, nell'immediato saranno sistemati i bug che mandano in crash il gioco, naturalmente i più fastidiosi.

Un supporto tripla A

L'annuncio della lavorazione dell'aggiornamento è stato fatto sul canale Discord ufficiale della mod, dove si parla di un hotfix in arrivo, della patch maggiore in lavorazione e del supporto diretto ai giocatori che stanno avendo problemi. Insomma, è tutto gratis, ma il servizio offerto è davvero completo.

"Siamo assolutamente sbalorditi dall'incredibile supporto della comunità per la nostra mod. Il vostro entusiasmo e i vostri feedback significano il mondo per noi!", ha dichiarato Team FOLON, prima di riconoscere che il lavoro non è ancora finito e spiegare i prossimi passi che saranno compiuti.

Nell'immediato, si parla di un hotfix per risolvere alcuni crash e "includere sistemi essenziali come Buffout 4", che verrà integrato in Fallout: London. Buffout 4 è una mod per Fallout 4 che "corregge bug del motore di gioco e aggiunge un registro relativo ai crash".

Oltre all'hotfix, "Stiamo già lavorando a una PATCH ENORME", ha spiegato il team, che sistemerà il problema degli oggetti volanti e tanti altri ancora. Quindi viene ribadito il supporto all'utenza, sia in termini di aiuto per installare Fallout: London, sia in quelli di risoluzione delle criticità più impellenti. Insomma, si vede che ci tengono davvero tanto alla loro opera.

Per il resto vi ricordiamo che Fallout: London è disponibile su GOG.