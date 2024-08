Call of Duty: Black Ops 6 e Assassin's Creed Shadows spingeranno le vendite di PS5, per un analista

Secondo Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, questo autunno Call of Duty: Black Ops 6 e Assassin's Creed Shadows spingeranno le vendite di PS5, andando a contribuire in maniera importante all'aumento della base installata della console Sony.

"I risultati di PlayStation 5 sono migliori del previsto", ha scritto Dring nel commentare gli ultimi dati ufficiali. "La line-up first party per il 2024 è relativamente tranquilla, ma con un grande Call of Duty e un grande Assassin's Creed avremo titoli importanti, in grado di accelerare l'adozione di PS5 durante un periodo cruciale come il quarto trimestre."

Il problema, come fa notare il direttore di GamesIndustry.biz, risiede nel fatto che gli oltre cento milioni di persone che possiedono una PS4 non hanno ancora effettuato l'upgrade al nuovo modello, per un motivo o per l'altro, ma questi giochi potrebbero finalmente innescare la scintilla.