La data di uscita di Call of Duty: Black Ops 6 è stata rivelata dal PlayStation Store, e non solo quella

Il PlayStation Store ha rivelato in anticipo la data di uscita di Call of Duty: Black Ops 6, che a quanto pare sarà disponibile a partire dal 17 ottobre e manterrà la connotazione cross-gen vista finora.

Il nuovo episodio della serie Activision arriverà dunque non soltanto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma anche su PS4 e Xbox One, come si vociferava nei giorni scorsi: vedremo se e quanto questa caratteristica limiterà l'esperienza sul piano tecnico.

Il leak di Sony include inoltre una sinossi che fornisce i primi dettagli sui contenuti del gioco, e che riportiamo di seguito:

"Ti hanno costretto a fuggire. Ti danno la caccia. Sta arrivando Call of Duty: Black Ops 6.

Sviluppato da Treyarch e Raven, Black Ops 6 è un elettrizzante thriller di spionaggio ambientato nei primi anni '90, un periodo di transizione e disordini politici in tutto il mondo, caratterizzato dalla fine della Guerra Fredda e dall'ascesa degli Stati Uniti come unica superpotenza. Una storia appassionante e nessun rispetto per le regole d'ingaggio: impossibile essere più Black Ops di così.

La campagna di Black Ops 6 offre un gameplay variegato e dinamico, con ambientazioni di ogni tipo, scene ricche d'azione cinematografica, rapine e spionaggio del più alto livello.

I giocatori potranno mettersi alla prova in un'inimitabile esperienza Multigiocatore, con 16 nuove mappe all'uscita tra cui 12 mappe base 6v6 e 4 mappe Strike per partite 2v2 e 6v6.

Black Ops 6 vede inoltre il ritorno in due mappe inedite di Zombi a round, la celebre modalità in cui i giocatori devono spazzare via orde di non morti. Dopo l'uscita verranno pubblicate altre incredibili mappe ed esperienze di gioco rivoluzionarie per il Multigiocatore e per Zombi."