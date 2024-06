DOOM The Dark Ages ci porta nel passato della saga sparatutto di Bethesda: vediamo il primo trailer

All'Xbox Games Showcase di giugno abbiamo avuto modo di vedere il nuovo sparatutto di Bethesda della serie di DOOM. Si chiamerà DOOM The Dark Ages. In arrivo nel 2025 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, sin dal lancio.

Il trailer ci mostra una serie di sequenze di combattimento con il nostro personaggio che utilizza il solito arsenale di armi da fuoco, più alcuni nuovi strumenti, come uno scudo con le punte e anche una sorta di lama con catena che ricorda non poco quella di God of War, a un primo impatto.

Questo capitolo ci porta nel passato, prima che il nostro DOOM Slayer diventasse un eroe.

DOOM The Dark Ages era già stato anticipato dai rumor negli ultimi tempi e ora possiamo vedere che effettivamente quanto era stato indicato si è rivelato corretto.