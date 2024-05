Doom: The Dark Ages sarebbe stato svelato da un noto insider, annuncio all'Xbox Showcase?

Stando alle fonti di Hederson, il gioco verrà presentato ufficialmente il 9 giugno, ma non ha offerto indicazioni su quali piattaforme è in sviluppo. Stando a Jez Coden di Windows Central, potrebbe arrivare anche su console PlayStation , oltre che su Xbox Series X|S, PC e Game Pass, proseguendo la strategia multipiattaforma iniziata in primavera con Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment e Grounded.

Tramite le pagine di InsiderGaming, Tom Henderson pare abbia anticipato uno degli annunci più grossi in programma per l' Xbox Games Showcase 2024 di Microsoft. Stiamo parlando di Doom: The Dark Ages , ovvero quello che potenzialmente sarà il prossimo capitolo della serie sparatutto di id Software.

Un Doom ambientato nel medioevo?

Uno scatto da Doom Eternal

Il gioco in precedenza era trapelato in rete con il sottotitolo Year Zero. Henderson afferma che il nome finale sarà invece "The Dark Ages" e che potrebbe essere collegato in qualche modo al Medioevo. I dettagli arrivati all'orecchie della gola profonda affermano infatti che si tratta un "Doom di ispirazione medievale", qualsiasi cosa significhi.

"Medioevo" e "The Dark Ages" (traducibile in Secoli Bui, espressione per definire l'epoca che va dalla fine dell Impero Romano d'Occidente al Rinascimento) sono termini che hanno una certa affinità, mentre "Year Zero" (anno zero) potrebbe indicare un punto di svolta o di rottura della serie rispetto ai precedenti capitoli. Insomma, la questione ci intriga e non poco, sempre a patto che le informazioni di Henderson si rivelino veritiere.

A questo punto non ci resta che attendere l'Xbox Games Showcase per scoprire quanto c'è di vero. Vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane di domenica 9 giugno.