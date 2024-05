Steam: al via i saldi di Annapurna Interactive, tra le offerte anche Stray e Cocoon

Su Steam sono iniziati dei nuovi Saldi dell'editore, questa volta con protagonisti i giochi di Annapurna Interactive, con tanti giochi dei publisher in offerta con sconti fino al 75%.

Tra i giochi in saldo troviamo l'apprezzatissimo Cocoon, proposto all'invitante prezzo di 13,79 euro, scontato del 40%, stessa riduzione di prezzo anche per l'adrenalinico Neon White. Altrettanto amato anche Stray, che ora è possibile acquistare a 18,47 euro, scontato del 34%.

Troviamo anche vari giochi sotto la soglia dei 5 euro, tra cui dei classici come What Remains of Edith Finch a 4,62 euro, flower a 1,75 euro, Gorogoa a 4,19 euro e Journey a 4,19 euro.