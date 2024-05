Warhammer 40.000: Mechanicus 2 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox con un trailer

Warhammer 40.000: Mechanicus 2 è stato annunciato con un trailer da Bulwark Studios e Kasedo Games: il nuovo episodio della serie strategica basata sul franchise di Games Workshop arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sebbene al momento non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, la scelta di puntare esclusivamente sulle piattaforme di attuale generazione implica probabilmente dei passi in avanti sostanziali sul piano tecnologico rispetto al lancio di Warhammer 40.000: Mechanicus su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

Mechanicus 2 includerà due fazioni giocabili, Mechanicus e Necron, ognuna con la propria campagna e il proprio approccio peculiare al gameplay, che andrà gestito anche in base alle nuove meccaniche ambientali che consentono di sfruttare lo scenario durante le battaglie.