DOOM: registrato un marchio che fa riferimento alla serie, nuovo gioco presto annunciato?

Si vanno diffondendo a macchia d'olio della voci riguardanti il possibile annuncio di un nuovo DOOM, legate alla registrazione di un marchio che sembra fare chiaramente riferimento alla serie. Ma andiamo con ordine.

Il giornalista di The Verge, Tom Warren, ha pubblicato un post su X in cui si fa un riferimento diretto a DOOM. Nel post possiamo leggere "Microsoft will be banking on some new game announcements lifting the DOOM around Xbox." Lo lasciamo in lingua originale per non perdere il riferimento.

Come vedete Warren ha usato solo lettere maiuscole per la parola "doom", come canone del logo della serie nata da id Software vuole. Inoltre la frase parla di annunci imminenti per placare le polemiche intorno a Xbox, dopo la chiusura repentina di alcuni studi, e tracciarne il futuro. In questo caso il riferimento dovrebbe essere allo showcase di giugno, ormai molto vicino.

Nel mentre è spuntata la già citata registrazione di un nuovo marchio negli Stati Uniti operata da Zenimax, probabilmente collegato alla serie DOOM. Per quale motivo? Il marchio in questione è "IDKFA" (tutto maiuscolo) e, a parte la destinazione d'uso, che è per prodotti multimediali, videogiochi compresi, è anche un famosissimo cheat della serie che fa ottenere tutte le chiavi e l'interno arsenale con munizioni al massimo.