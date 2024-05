Pokémon Scarlatto e Violetto regala un Gyarados da competizione tramite un codice promozionale

Come forse saprete, di tanto in tanto Game Freak e The Pokémon Company regalano dei Pokémon ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto basati su eventi speciali e competizioni. Questa volta potrete aggiungere alla vostra collezione un Gyarados pensato per le battaglie online, che potrà essere vostro per un periodo limitato di tempo grazie a un codice promozionale.

Nello specifico la password da immettere con la funzione Dono Segreto è "GYARAD0S2023SG", che sarà valida solo fino al 30 giugno.

Il Gyarados in questione è basato sull'esemplare utilizzato da Melvin Keh, grazie al quale ha trionfato nella Singapore Championships del 2023 e di conseguenza ha statistiche, abilità e mosse pensate a specifiche strategia nell'ambito delle bataglie con altri giocatori online.

In particolare, il Pokémon è di livello 50, possiede una natura Cauta, il Teratipo Acciaio, lo strumento consumabile Baccaguava, l'abilità Prepotenza e le mosse: Cascata, Tuononda, Provocazione e Protezione.

Se non vi basta, sappiate che è in arrivo anche un Quaxly speciale basato su quello in possesso di Dot, uno dei personaggi della serie animata Orizzonti Pokémon, la cui distribuzione inizierà il 19 maggio. Ovviamente riporteremo sulle nostre pagine il codice per riscattarlo non appena verrà reso disponibile.