Animal Well è un gioco single player, ma ha un puzzle che richiede 50 giocatori per essere risolto

Attenzione, perché per parlare del puzzle dovremo dare delle anticipazioni sulla fine del gioco. Se non volete averne, non leggete oltre e vivete in serenità.

Pubblicato la scorsa settimana, Animal Well sta stupendo i giocatori in positivo, vista la grande quantità di sorprese che contiene. Una di queste richiede il contributo di almeno cinquanta giocatori per risolvere un puzzle, pur essendo il gioco essenzialmente single player.

Il puzzle di fine gioco

Animal Well ha dei puzzle bellissimi e dei nemici davvero strani

Animal Well è un metroidvania sviluppato da una singola persona, Billy Basso, pieno di puzzle da risolvere e luoghi da visitare, alcuni assolutamente geniali. A uno sguardo superficiale potrebbe non sembrare nulla di che, ma ha veramente tanto da dire e offrire.

Per finire il gioco e vedere i crediti, il giocatore deve raccogliere quattro fiamme sparse in diverse aree della mappa. Ci sono comunque delle svolte inattese, che ampliano di molto la caccia al tesoro, per così dire. Dopo le fiamme, bisogna raccogliere almeno 32 di 64 Uova di Pasqua e posizionarle nei giusti incavi. Facendolo si otterrà un oggetto segreto che serve a sbloccare il "vero finale" e che possiamo considerare la terza fase del gameplay.

È qui che le cose si complicano. All'inizio dell'avventura si incontra un mosaico con dei conigli grande 40x10 tessere. Finito apparentemente il gioco, diventa possibile manipolarlo e accedere a una griglia 4x4 simile a quella più grande. Qui arriva la necessità della comunità di coordinarsi, perché la griglia 4x4 di ogni giocatore rappresenta la cinquantesima parte di un mosaico più grande. Per accedere al puzzle successivo bisogna quindi avere tutte le altre parti, ottenibili da altri giocatori, e disporle in una certa sequenza. Se non volete passarci troppo tempo, qui c'è già parte della soluzione. Al momento di scrivere questa notizia mancano ancora dei pezzi, quindi datevi da fare, anche perché Animal Well è uno dei giochi del PlayStation Plus Extra di questo mese. Quindi molti di voi ci staranno già giocando.