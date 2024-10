Animal Well arriva anche su Xbox, disponibile da subito

C'è anche un trailer di lancio da vedere, naturalmente. Se ve lo siete perso durante la diretta, ve lo riproponiamo qui di seguito.

Come dicevamo, Animal Well è un metroidvania in cui si combatte poco, ma si risolvono moltissimi puzzle osservando lo scenario. Quindi bisogna avere un buon colpo d'occhio e tanto cervello. Inoltre è davvero ricchissimo di segreti, tanto che vi impegnerà non poco per essere sviscerato fino in fondo.

Il giocatore non solo deve trovare certi oggetti, ma deve anche capire come usarli per superare certe situazioni. Insomma, è un titolo che invita moltissimo a sperimentare e in cui è piacevole perdersi, come ha raccontato la nostra recensione.