Eternal Strands è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer all'Xbox Partner Preview

In occasione dell'Xbox Partner Preview andato in scena oggi, il team Yellow Brick Games ha mostrato un nuovo gameplay trailer di Eternal Strands, particolare action in terza persona che si caratterizza per la presenza di alcuni nemici colossali, oltre che particolari interazioni con lo scenario.

Il gioco ricorda sotto alcuni aspetti il celebre Shadow of the Colossus, vista la possibilità di "scalare" i nemici, sebbene in questo caso la cosa sia inserita in un contesto più tipicamente d'azione. Il gioco è atteso per l'inizio del 2025, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, in attesa di ulteriori precisazioni.

Nel trailer vediamo ancora una volta in azione il protagonista, Brynn, alle prese con vari nemici, tra giganti e creature più piccole, mostrando le diverse possibilità di affrontare le minacce.