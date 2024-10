Il souls-like cinese Wuchang: Fallen Feathers torna a mostrarsi con un gameplay trailer ricco d'azione

Il filmato è davvero ricco d'azione ci offre un nuovo sguardo all'ambientazione dark fantasy basata sulla Cina della tarda dinastia Ming e un assaggio degli intensi scontri con i boss del gioco, da un orribile mostro che ricorda un millepiedi a una misteriosa donna in grado di trasformarsi in una sorta di sciarpa vivente per prendere in contropiede il giocatore.

Confermato il lancio nel 2025, anche su Game Pass

Il gioco ci mette nei panni di Bai, una combattente dotata di abilità particolari. Nel filmato possiamo vederla esibirsi in rapidi fendenti con la spada, ma anche in raffiche di fuoco con fucili e una sorta di lanciafiammente. Inoltre, è in grado di incanalare la magia per rendere incandescenti le armi o per scagliare magie di vario genere.

Il trailer riconferma il periodo di uscita di Wuchang: Fallen Feathers, atteso durante il corso del 2025 su PC, Xbox Series X|S e incluso nell'offerta del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Non si tratta ovviamente dell'unico gioco presentato all'Xbox Partener Preview: per l'occasione sono stati annunciati anche dei nuovi giochi come Cronos: The New Dawn da Bloober Team e FBC: Firebreak di Remedy.